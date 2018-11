Depressieve politieagente zaait paniek in Frans ziekenhuis: “Ze hebben koran en explosieven in mijn koffer gestopt” HA

07 november 2018

15u50

Bron: La Voix du Nord 9 In het Franse Duinkerke, aan de grens met België, is de politie deze voormiddag massaal uitgerukt voor een bomalarm in een ziekenhuis. Dat bleek uiteindelijk vals te zijn.

Een vrouw meldde zich vanochtend aan bij de spoeddienst en zei dat ze explosieven bij zich had. “Ze hebben een koran en explosieven in mijn koffer gestopt”, vertelde de vrouw, een politieagente die al een jaar met een depressie kampt, volgens La Voix du Nord.

Het ziekenhuispersoneel verwittigde de hulpdiensten, die massaal ter plaatse kwamen. Ze overmeesterden de vrouw en stelden een veiligheidszone in rond de kliniek. Ook de ontmijningsdienst, de antiterrorisme-eenheid RAID en de brandweer rukten uit. De spoeddienst werd uit voorzorg geëvacueerd.

Een sweeping van het gebouw leverde niets op. Het hospitaal werd omstreeks 12.45 uur weer vrijgegeven.

Volgens de Franse nieuwswebsite kwam de vrouw erg verward over. Ze werkte als politieagente in een Parijse voorstad, maar was sinds een jaar in ziekteverlof wegens een depressie. De vrouw kon snel opgepakt worden en bood daarbij geen weerstand. Ze zal door een psychiater onderzocht worden.

