Depressieve Christen schoot zeven jaar geleden kogel in haar hoofd, nu heeft ze belangrijke boodschap voor lotgenoten Sven Van Malderen

22u08

Bron: Barcroft 0 Rv Job verloren, een mislukte relatie én haar geliefde grootmoeder die heengegaan was: zeven jaar geleden zag Christen McGinnes geen uitweg meer voor haar sombere gedachten. Ze wilde zelfmoord plegen door zichzelf door het hoofd te schieten, maar na een coma van drie weken kon ze alsnog gered worden. Hoewel de kogel vreselijke schade toegebracht heeft aan haar gezicht komt ze nu met een inspirerende boodschap. Eentje waarmee ze hoopt potentiële lotgenoten op andere gedachten te brengen. " De liefde die ik na mijn zelfmoordpoging voelde, was zó krachtig dat mijn depressie verdween. Ik geloof niet dat iets zomaar gebeurt. Het is aan ons om te achterhalen waarom bepaalde dingen plaatsvinden."

"Tot 2009 leidde ik een charmant leventje", doet de vrouw uit de Amerikaanse staat Virginia het verhaal. "Ik had veel vrienden, deed mijn werk graag en was het beste maatje van mijn oma. Maar plots keerde het geluk: mijn grootmoeder stierf, ik kreeg mijn C4 en de leuke kerel waar ik bij ingetrokken was, dumpte mij. Het was de druppel die de emmer deed overlopen. Het voelde alsof ik niets meer had. 'Dit kan ik niet langer aan. Ik ben op', dacht ik bij mezelf."

"Ik had een .357, ik wist dat die revolver me zou doden. Ik maakte het appartement schoon en ging op het balkon staan. Voor het eerst in maanden voelde ik me kalm. Ik had geen schrik om te sterven, dus haalde ik de trekker over. Plots hoorde ik mijn flatgenoot roepen en tieren, maar het was niet de bedoeling dat hij thuis was. Toen hij me op het balkon zag liggen, gaf hij de meest ijzingwekkende gil die ik ooit gehoord heb. Een van de buren hoorde het kabaal en heeft de hulpdiensten verwittigd."

"Enkel bekommeren om mijn genezing"

Christen werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, daar zou ze drie weken lang in coma blijven. "Het eerste wat ik me herinner, is mijn vader die mijn hand vasthoudt. Hij zei dat ik me enkel moest bekommeren om mijn genezing. Al de rest was geregeld, ik was veilig. De kamer lag vol kaartjes, brieven en geschenken. Een verpleegster las alles voor, dat heeft me zeker geholpen bij mijn herstel. Ik voelde op den duur niet langer woede, maar dankbaarheid omdat ik dit overleefd had."

"Toen ik haar kamer in het ziekenhuis binnenstapte, was ze totaal onherkenbaar", aldus haar goede vriend George Ronetz. "Ze lag ingezwachteld omdat de helft van haar gezicht gewoon weggeblazen was. Ze had geen rechterkaak en -oog meer, alles was kapot aan die kant. De linkerzijde was dan weer zo opgezwollen dat het amper nog op een gelaat leek. Maar dankzij het voorhoofd en het rosse haar wist ik dat het wel degelijk mijn Christen was."

49 keer onder het mes

De vrouw is intussen al 49 keer onder het mes gegaan, het einde is op dat vlak nog niet in zicht. Ze voelt zich ook nog altijd slap en slaapt enorm veel, maar toch heeft ze het leven weer met volle teugen omarmd. "De liefde die ik toen voelde, was zó krachtig dat mijn depressie verdween. Heel wat dingen die me vroeger niet intereseerden, vind ik nu wel belangrijk. Mijn familie betekent alles voor mij. Er ging een nieuwe wereld voor me open toen ik zag dat al die mensen oprecht om mij gaven. Al waren er ook enkelen die echt kwaad waren omdat ik mezelf dit aangedaan had."

Christen wil nu zelf haar steentje bijdragen door het taboe rond mentale begeleiding en zelfmoordpogingen te doorbreken. Daarom werkt ze ook als vrijwilligster bij het Trauma Network Centre. "Het is niet zo dat ik me in mijn slechte periode uit mijn bed moest slepen of me echt verdrietig voelde. Dat ik me op mentaal vlak zo slecht begon te voelen, kwam dus echt als een verrassing."

"Blind voor wat depressie echt is"

In het traumacentrum leerde Christen Rebekah Kousa kennen, zij raakte zwaargewond bij een motorongeval. "Ik was zwaar onder de indruk van haar levenslust", klinkt het uit haar mond. "In mijn ogen blijven we blind voor wat een depressie echt is. Mensen krijgen er dagdagelijks mee af te rekenen. En er bestaat hulp, ook voor de geliefden rondom hen."

"Als ik haar nu al die operaties zie doorworstelen, bevestigt dat alleen maar mijn standpunt", besluit Ronetz. "Christen is een sterke persoonlijkheid die heel hard meeleeft met anderen. En ze wil nu echt leven, meer nog dan vroeger."

Wie vragen heeft over zelfdoding kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.