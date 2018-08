Denguevirus voor het eerst volledig uitgeroeid in stad in Australië AW

02 augustus 2018

18u15

Bron: New Scientist 0

Wie nog een verre reis plant, maar schrik heeft voor vreemde ziektes zoals dengue kan een vliegtuigticket richting Townsville in Australië boeken. Daar slaagden wetenschappers erin om het gevaarlijke denguevirus uit te roeien met behulp van gemodificeerde muggen.

Het denguevirus is een tropische ziekte die voorkomt in de tropische delen van Azië, Australië, Afrika en de noordelijke helft van Zuid-Amerika. De ziekte en haar symptomen zijn wereldwijd nog steeds verantwoordelijk voor talrijke doden. En het aantal slachtoffers blijft stijgen. Toch telt Townsville geen enkel slachtoffer meer.

In Australië werden sowieso niet de meeste mensen getroffen door dengue, maar dat verhinderde het land niet om het virus in te perken. Daarvoor gebruikten wetenschappers gemodificeerde muggen die bij de voortplanting enkel vrouwtjes produceren. De gemodificeerde muggen mengden zich onder de soort die het denguevirus met zich meedraagt waardoor beide muggen zichzelf uiteindelijk uitroeiden. Terwijl er voorgaande vier jaren nog 54 besmettingen werden gerapporteerd, zijn dat er in 2018 in Townsville voorlopig nul.

Omwille van de goede resultaten wordt het onderzoeksprogramma geïntroduceerd in elf andere landen. Als dat een succes blijkt te zijn, kunnen wetenschappers aan de slag gaan met de resultaten om zelfs malaria te bestrijden.

Dengue, wat is dat?

Dengue of knokkelkoorts is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door het gelijknamige virus. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van een griepje, maar dan steviger, pijnlijker en hardnekkiger. Het virus wordt overgedragen door verschillende soorten muggen en daar bestaat helaas geen vaccin voor. Eenmaal je geprikt bent, krijg je koorts, hoofdpijn, pijnlijke spieren en uitslag. En die symptomen kunnen tot zeven dagen aanhouden. Bovendien wordt de ernst van de symptomen groter wanneer iemand voor een tweede maal geprikt wordt.