Denemarken wil afgewezen asielzoekers op afgelegen eiland onderbrengen: “Ze zijn niet welkom, en zullen het voelen” kg

03 december 2018

21u06

Bron: Belga 0 Denemarken wil afgewezen asielzoekers en buitenlanders met misdaden op hun kerfstok onderbrengen op het afgelegen eiland Lindholm, in afwachting van hun uitzetting. De centrumrechtse minderheidsregering en de rechts-nationalistische Deense Volkspartij, die gedoogsteun levert, hebben daarover afgelopen vrijdag een akkoord bereikt. Dat bericht de New York Times.

"Ze zijn niet welkom in Denemarken, en ze zullen het voelen", schreef minister van Immigratie Inger Stojberg op Facebook. Op het kleine eiland zijn nu laboratoria, stallen en een crematorium gevestigd van een centrum dat onderzoek doet naar besmettelijke dierenziektes. Lindholm ligt in een inham van de Baltische Zee. Er varen maar weinig ferry's naartoe.



"We gaan het aantal vertrekken van ferry's zoveel mogelijk beperken", aldus een woordvoerder van de Deense Volkspartij op de Deense televisie. "We gaan het zo lastig en zo duur mogelijk maken." Volgens minister van Financiën Kristian Jensen is het eiland geen gevangenis, maar zal wie er geplaatst wordt, er ook moeten slapen.

Vanaf 2021

Bedoeling is dat de faciliteiten voor afgewezen asielzoekers in 2021 opengaan. Er zullen er maximum honderd kunnen verblijven. De buitenlanders zullen zich elke dag moeten melden. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een gevangenisstraf.



Het akkoord maakte deel uit van de jaarlijkse onderhandelingen over de begroting in Denemarken. De Deense Volkspartij vraagt telkens beperkingen op migranten en vluchtelingen in ruil voor haar goedkeuring van de begroting.



Denemarken heeft de voorbije jaren al regelmatig zijn migratie- en integratiebeleid aangescherpt.