Denemarken verscherpt regels voor afgewezen asielzoekers KVE

30 november 2018

19u37

Bron: Belga 0 De centrumrechtse Deense regering heeft aangekondigd de regels voor afgewezen asielzoekers te zullen aanscherpen, na de onderhandelingen over de begroting van 2019 met de anti-immigratiepartij Dansk Folkeparti (DF), die de regering gedoogsteun geeft. "Het gaat om een paradigmawissel in het beleid tegenover buitenlanders", klonk het tevreden bij DF-leider Peter Skaarup.

"Nu vertellen we mensen vanaf de eerste dag dat ze niet voor de rest van hun leven in Denemarken kunnen blijven. Ze krijgen enkel tijdelijke accommodatie totdat ze terug naar huis kunnen keren", aldus Skaarup.

"Meer vluchtelingen zouden slechts tijdelijk in Denemarken moeten blijven in plaats van permanent te blijven", klonk het in een verklaring van het ministerie van Financiën.

Eiland

In de ontwerpbegroting staat dat criminele asielzoekers of asielzoekers van wie de asielaanvraag werd afgewezen in een centrum op het eiland Lindholm zullen ondergebracht worden. "Het is geen gevangenis, maar je moet er 's nachts zijn", zei minister van Financiën Kristian Jensen.

De ontwerpbegroting voorziet ook in de mogelijkheid om een plafond in te stellen voor gezinshereniging, "wanneer de situatie dit vereist". De sociale uitkeringen voor nieuwkomers zullen verminderd worden met 150 tot 270 euro, naargelang de gezinssituatie van de ontvanger.

Er worden ook middelen voorzien om de tijdelijke grenscontroles die begin 2016 werden ingevoerd te verlengen. In een dinsdag gepubliceerd rapport schatte de Deense statistiekdienst dat het aantal niet-westerse allochtonen met 49 procent zal toenemen.