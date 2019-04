Denemarken verlengt grenscontroles met zes maanden

12 april 2019

Wie naar Denemarken reist, moet ook in de toekomst nog zijn reispas aan de grens tonen. De Deense regering heeft vandaag de grenscontroles, die er gekomen waren na de grote toestroom van vluchtelingen in 2016, verlengd tot in november.