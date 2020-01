Denemarken verbiedt verkoop van lachgas aan minderjarigen HR

21 januari 2020

15u45

Bron: Belga 0 Buitenland Denemarken is van plan om de verkoop van lachgas aan minderjarigen te verbieden. Het land wil voorkomen dat kinderen onder de achttien lachgas als roesmiddel gebruiken, aldus de Deense autoriteiten.

Er wordt verwacht dat het parlement de wet goedkeurt en dat deze vanaf mei gaat gelden. Om misbruik te ontmoedigen mogen volwassenen ook maximaal twee lachgaspatronen tegelijkertijd kopen. Regelmatig gebruik van lachgas zou kunnen leiden tot problemen met het zenuwstelsel, het hartritme en tot geheugenverlies.

Als het parlement de wet aanneemt, is Denemarken het eerste land in de EU dat alle verkoop van lachgas aan minderjarigen verbiedt.

België

In ons land zijn lachgaspatronen vrij te koop. Tientallen webshops bieden het zelfs als ‘legale partydrug’ aan, met levering aan huis of op locatie. Steeds meer steden en gemeenten verbieden de verkoop van lachgas via onder meer nachtwinkels en nemen het gebruik van lachgaspatronen op in de lokale politiereglementen. Ze schrijven GAS-boetes uit voor overlast en/of sluikstorten wanneer de patronen worden achtergelaten.

Bijvoorbeeld in heel het Brusselse gewest is het bezit of recreatief gebruik van lachgas binnenkort verboden. Federaal minister Daniël Bacquelaine (MR) pleitte in een wetsvoorstel ook al voor een verbod van de verkoop van lachgas aan minderjarigen. Mogelijk komt dat er in ons land dus ook een verbod.