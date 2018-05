Denemarken verbiedt boerka en nikab in publieke ruimte TTR

31 mei 2018

13u53

Bron: Belga 15 Het Deense parlement heeft vandaag een wet aangenomen die het dragen van een volledige islamitische sluier (boerka of nikab) in de publieke ruimte verbiedt. De wet is aangenomen met 75 stemmen voor en 30 stemmen tegen. De wet treedt in werking op 1 augustus.

Iedereen die een kledingstuk draagt dat het gezicht verbergt in de publieke ruimte, kan beboet worden. Het gaat ook om balaclava's, skimaskers die het gezicht bedekken, valse baarden, maar geen beschermingsmaskers. Andere uitzonderingen zijn winterkledij zoals sjaals en kostuums en maskers voor carnaval of Halloween.

Wie een eerste keer wordt betrapt, riskeert een boete van 1.000 Deense kroon (134,37 euro). Daarna lopen de boetes op, tot 10.000 Deense kronen.

Binnen de Deense politiek was er verdeeldheid over de wet, zelfs binnen de centrumrechtse minderheidsregering. Zo waren de parlementsleden van de Liberale Alliantie vrij om te stemmen, maar de regeringsleden van de partij moesten wel 'voor' stemmen. De sociaaldemocraten, de belangrijkste oppositiepartij, en de rechtspopulistische Deense Volkspartij, die gedoogsteun levert aan de minderheidsregering, stemden voor de wet.

Andere landen

Met het verbod volgt Denemarken het voorbeeld van landen als België, Frankrijk en Oostenrijk. In Duitsland is er een gedeeltelijk verbod op het dragen van de volledige sluier in bepaalde omstandigheden.

Volgens een rapport uit 2010 droegen tot 200 vrouwen in Denemarken (een land van 5,7 miljoen inwoners) een sluier over het volledige gezicht.