Denemarken vangt opnieuw vluchtelingen op via VN-hervestigingsprogramma ttr

27 februari 2020

17u45

Bron: belga 1 Denemarken gaat de komende dagen dertig vluchtelingen opvangen via het hervestigingsprogramma waarvoor het land samenwerkt met de Verenigde Naties. Dat meldt het agentschap voor immigratie vandaag. Denemarken schortte het programma op in 2016.

"Het gaat om Syriërs of staatlozen uit Syrië die in Turkije verblijven", zegt het migratieagentschap. De eerste vluchtelingen zouden dit weekend aankomen. In 2016 trok Denemarken zich terug uit het hervestigingsprogramma van de VN. Maar na de parlementsverkiezingen van juni 2019 besliste de linkse regering van de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen om het akkoord met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) opnieuw te gaan naleven. De regering wou het strikte, maar "menselijke" migratiebeleid voortzetten, zoals dat al gebeurt sinds 2001.

De nieuwe immigratiewet van eind 2017, die goedgekeurd werd met steun van de sociaaldemocraten en de populistische Danks Folkeparti (DF), bepaalt wel dat de minister van Immigratie en Integratie voortaan beslist over het precieze aantal vluchtelingen die elk jaar via het hervestigingsprogramma worden opgevangen.

Denemarken zou dus niet langer automatisch de VN-hervestigingsquota aanvaarden. Tussen 1979 en 2016 ving Denemarken jaarlijks ongeveer 500 vluchtelingen op via het hervestigingsprogramma, zegt het Deense agentschap voor immigratie.