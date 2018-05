Denemarken trekt special forces terug uit Irak KVE

17 mei 2018

15u23

Bron: Belga 1 Denemarken, dat deel uitmaakt van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS (Islamitische Staat), gaat zijn speciale eenheden terugtrekken uit Irak. De beslissing van de Deense regering komt er op een moment dat IS militair zo goed als verslagen is.

"We zijn op een punt gekomen waarop we kunnen beginnen met de repatriëring van onze speciale eenheden. IS controleert niet langer een groot deel van het Iraakse grondgebied", zegt minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen vandaag in een persbericht.

Denemarken beschikt sinds augustus 2016 over enkele tientallen special forces in Irak. Ze zijn actief aan de grens met Syrië en zijn voornamelijk belast met het opleiden en het adviseren van de Iraakse speciale eenheden. Daarnaast moesten ze hen ook van informatie en luchtsteun voorzien.

Volgens minister van Defensie Claus Hjort Frederiksen is hun aanwezigheid nu niet langer vereist. "IS is verjaagd van zo goed als het volledige grondgebied dat het in Irak veroverd had", zegt hij. De Iraakse militairen "zijn voortaan autonoom".

Het Scandinavische land heeft op de luchtmachtbasis van al-Asad, in het westen van Irak, wel nog altijd een geniekorps van maximaal 180 mensen die helpen bij de wederopbouw van Irak.