Denemarken stopt wapenverkoop aan Saudi-Arabië

22 november 2018

09u56

Bron: ANP, Reuters 0 Denemarken zal voorlopig geen wapens en militair materieel meer verkopen aan Saudi-Arabië. Reden is de Saudische betrokkenheid bij de oorlog in Jemen en de moord op journalist Jamal Khashoggi.

De beslissing is volgens de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Anders Samuelsen, genomen na discussies met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het Europees Parlement riep in een resolutie vorige maand al op tot een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië in verband met de zaak-Khashoggi.

FN-Herstal

Niet alle landen doen mee aan het embargo. Frankrijk, Spanje, Wallonië en het Verenigd Koninkrijk blijven wapens leveren. Duitsland is het belangrijkste Europese land dat besloot leveringen aan Saudi-Arabië te staken.



Ons land denkt er voorlopig niet aan om te stoppen met wapens te leveren aan de Golfstaat. Het Waalse gewest, dat voor 100 procent eigenaar is van wapenfabrikant FN Herstal, wil niet van een embargo weten, tenzij het in Europese context kan. Maar dat lijkt weinig waarschijnlijk.

152 miljoen euro

België was vorig jaar de op vijf na grootste exporteur van wapens naar Saudi-Arabië in de Europese Unie. In totaal was daar 152 miljoen euro mee gemoeid. Onder andere vuurwapens, artillerie, munitie en geblindeerde voertuigen worden vanuit ons land naar Saudi-Arabië geëxporteerd.