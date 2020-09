Denemarken stelt ambassadeur aan die migrantenkampen buiten Europese Unie moet promoten ANA

10 september 2020

13u03

Bron: BELGA 0 Denemarken, bekend om zijn strenge migratiebeleid, heeft donderdag een ambassadeur aangesteld die ervoor moet zorgen dat er buiten de grenzen van de Europese Unie kampen worden opgezet voor migranten die in de EU asiel willen aanvragen. Het idee komt de Denen op kritiek te staan binnen Europa.

De missie van de ambassadeur is aan de deur van niet-EU-landen te gaan aankloppen en hen te overtuigen dergelijke kampen op te zetten. Maar ook bij de andere EU-lidstaten te gaan zoeken naar bondgenoten, die er dezelfde visie van een nieuw asielbeleid op nahouden. De nieuwe ambassadeur, Anders Tang Friborg, zal worden bijgestaan door een multidisciplinaire taskforce.

De Europese landen die al reageerden op de aanstelling, zijn het idee niet genegen. "Volgens mij is het geen realistisch plan", zo zei Europees Commissaris voor Interne Aangelegenheden Ylva Johansson in december al bij de aankondiging van het plan.

De Denen willen migranten ontmoedigen asiel aan te vragen in Denemarken, maar ook de externe grenzen van de Europese Unie versterken, meer uitgeprocedeerde asielzoekers uitwijzen en de asiel- en migratieautoriteiten in niet-EU-landen meer macht geven, zo laten ze in een persbericht weten.

