Denemarken start in 2021 met bouw van langste onderzeese autotunnel ter wereld HLA

24 april 2020

14u32

Bron: Belga 2 In 2021 begint Denemarken met de bouw van de langste onderzeese autotunnel ter wereld. De Femernbelt, die het Scandinavische koninkrijk met Duitsland moet verbinden, zal zo'n 18 kilometer lang zijn. Dat meldt het Deense ministerie van Transport vrijdag.

De bouwwerkzaamheden zullen op 1 januari 2021 van start gaan ter hoogte van de Deense eilanden Lolland-Falster. Halverwege 2022 zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn om vervolgens aan de Duitse kant voortgezet te worden.

De onderzeese spoor- en wegtunnel die in 2029 operationeel zou moeten zijn, moet zorgen voor een vlottere verbinding tussen Duitsland en Denemarken. Zo zou je met de auto in tien minuten de oversteek kunnen maken en met de trein in zeven minuten. Nu reis je een uur met de veerboot of moet je een omweg van 160 kilometer maken door de Deense regio Jutland.

Aan Duitse zijde wordt de start van de werkzaamheden voorlopig opgeschort na een rechterlijke beslissing. Lokale autoriteiten hebben groen licht gegeven voor de bouw van de tunnel, maar tegenstanders van het project tekenden beroep aan tegen die beslissing.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.