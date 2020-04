Denemarken ontkent versoepeling voor grotere bijeenkomsten JG

21 april 2020

10u44

Bron: Belga 0 Denemarken zal tot ten minste 1 september geen openbare bijeenkomsten toestaan tot 500 personen, stelde het Deense ministerie van Volksgezondheid vandaag in een verklaring. Het ministerie spreekt daarmee eerdere mediaberichten tegen, waarin stond dat de regering vanaf 10 mei grotere openbare bijeenkomsten zou toestaan. Een huidige bovengrens van tien personen voor openbare bijeenkomsten is van kracht tot 10 mei.

Denemarken versoepelde wel enkele andere coronamaatregelen. Zo gingen maandag de eerste kleine bedrijven weer open nadat het land op slot was gegaan vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons en rijscholen. Denemarken was een van de eerste landen in Europa die maatregelen troffen om het virus in te dammen.

In het Scandinavische land mochten kinderdagverblijven en lagere scholen de deuren vorige week al open. Middelbare scholen openen in mei pas weer. Wel blijven de grenzen dicht en blijven restaurants, sportscholen en cafés gesloten.

