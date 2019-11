Denemarken neemt twee IS-verdachten nationaliteit af kv

26 november 2019

16u29

Bron: Belga 0 Voor het eerst heeft Denemarken de nationaliteit afgenomen van twee vermoedelijke aanhangers van Islamitische Staat (IS) met de dubbele nationaliteit. Dat heeft minister Mette Frederiksen vandaag gezegd in het parlement in Kopenhagen.

Een in oktober aangenomen wet maakt het mogelijk om, zonder gerechtelijk bevel, Denen waarvan vermoed wordt dat ze zich hebben aangesloten bij terroristische organisaties in het buitenland het staatsburgerschap te ontnemen. Dit is wel alleen mogelijk bij mensen die een dubbele nationaliteit hebben.

Een van de twee personen van wie het Deense paspoort werd afgenomen, heeft de Deens-Turkse nationaliteit, en wordt volgens verschillende media door de Deense politie beschuldigd van terrorisme. De andere persoon is een vrouw die zich samen met haar echtgenoot aansloot bij IS, volgens de krant Berlingske.



Minister van Immigratie en Integratie Mattias Tesfaye zei aan televisiezender TV2 dat er nog twee zaken lopende zijn over het afnemen van de Deense nationaliteit.

De nieuwe wet geeft de betrokkenen vier weken de tijd om in beroep te gaan.