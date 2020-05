Denemarken heropent musea en bioscopen binnen een maand JOBR

08 mei 2020

15u07

Bron: DPA 0 Over precies een maand, op 8 juni, gaat in Denemarken een derde fase van de afbouw van de lockdownmaatregelen in. Daardoor zullen onder meer musea, bioscopen en theaters de deuren opnieuw mogen openen. Dat kondigde de sociaaldemocratische regering van premier Mette Frederiksen vrijdag aan na overleg met de andere partijen in het Deense parlement.

Vanaf 8 juni zullen opnieuw meer mensen mogen samenkomen. Voorlopig ligt de limiet op 10 mensen, maar dat zouden er 50 worden. “Als deze versoepeling zorgt voor een opflakkering van het coronavirus, zal het plan opnieuw worden aangepast”, verduidelijkte Frederiksen. In een vierde fase, vanaf begin augustus, wil Denemarken onder meer nachtclubs, zwembaden en gymzalen opnieuw openen. Samenkomsten met meer dan 500 mensen blijven verboden tot minstens 31 augustus.

Cafés en restaurants

Vanaf maandag mogen in Denemarken de winkels weer openen. Een week later, op 18 mei, volgen cafés en restaurants en mag er weer les gegeven worden in de hogere leerjaren. Ook bibliotheken, kerken en andere gebedshuizen zijn vanaf dan toegankelijk. In de eerste fase, sinds half april, werden de kleuterscholen al geopend. Ook sommige kinderen in de lagere school mochten dan weer les volgen.

Grenzen

Wanneer Denemarken zijn grenzen opnieuw zal openen, is onduidelijk. Momenteel vinden er gesprekken met de buurlanden plaats, maar het zou wachten zijn tot 1 juni voor meer nieuws. Denemarken ging half maart op slot om de verspreiding van het virus af te remmen. Donderdag stond de dodentol in het land op 514.