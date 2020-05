Denemarken heropent cafés en restaurants op 18 mei jv

07 mei 2020

22u12

Bron: DPA/AFP 0 De Deense minderheidsregering en het parlement hebben donderdag een akkoord bereikt over een tweede reeks versoepelingen van de coronamaatregelen. Er werden onder meer afspraken gemaakt over de heropening van winkels en van scholen.

De winkels zullen vanaf maandag de deuren kunnen openen. Een week later, op maandag 18 mei, volgen ook de cafés en restaurants. Ook bibliotheken en kerken zullen op 18 mei weer open gaan.

Het is de bedoeling dat tegen dan ook het onderwijs weer volledig wordt opgestart. Sinds half april werd wel al les gegeven in een deel van de scholen in Denemarken. Het verbod op bijeenkomsten met meer dan tien mensen blijft wel van kracht.

Voor de openstelling van de grenzen werd nog geen datum vooropgesteld. De regering zegt dat daarover ten laatste op 1 juni duidelijkheid moet komen. Er wordt momenteel nog overlegd met de buurlanden.