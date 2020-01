Denemarken haalt al helft van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen TT

06 januari 2020

11u48

Bron: IPS 4 Denemarken heeft vorig jaar een historische grens overschreden. Voor het eerst haalde het de helft van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Daar is vooral windenergie verantwoordelijk voor.

Nooit produceerde Denemarken zoveel hernieuwbare energie als vorig jaar. Voor de eerste keer was die groene energie goed voor 50 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Windenergie was goed voor 47 procent, de overige 3 procent kwam van zonne-energie. In 2018 kwam nog ‘slechts’ 41 procent uit wind-energie, in 2017 43 procent.

Denemarken staat met de cijfers ruim op kop in Europa en nog ver voor Ierland dat op de tweede plaats staat met 28 procent in 2018. Bij ons leveren de zes windparken die nu al operationeel zijn, leveren 5 à 6 procent van de totale elektriciteitsproductie. Tegen eind dit jaar moet dat 10 procent zijn.

Windenergiepark voor 425.000 gezinnen

Vorig jaar werd in de Noordzee, voor de kust van het Deense Jutland, het offshore windenergiepark Horns Rev 3 operationeel, de belangrijkste aanleiding voor het nieuwe record. Horns Rev 3 dekt het elektriciteitsverbruik van 425.000 gezinnen, een vijfde van het totale aantal in het land.

Het aandeel van wind in de Deense energiemix zal de komende jaren nog sterker groeien. In de Baltische Zee bouwen de Denen momenteel het windenergiepark Kriegers Flak, dat volgend jaar operationeel moet worden. Tegen 2025 komt daar nog Thor bij in de Noordzee, de eerste van drie megawindparken die Denemarken voor 2030 af wil hebben. Thor moet stroom produceren voor 800.000 gezinnen.

Het Deense parlement wil de Deense CO2-uitstoot tegen 2030 met 70 procent verminderen. Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties moet het aandeel van hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix aanzienlijk stijgen tegen 2030.