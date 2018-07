Den Haag herdenkt genocide in Srebrenica IB

11 juli 2018

05u27

Bron: Belga 0 De ruim 8.000 slachtoffers van de volkerenmoord in Srebrenica, tijdens de Bosnische burgeroorlog (1992-1995), worden vandaag in het Nederlandse Den Haag herdacht. De herdenking heeft sinds 1997 ieder jaar plaats op 11 juli op Het Plein in de Haagse binnenstad.

De massamoord op duizenden moslimmannen en -jongens had plaats in juli 1995. Onder leiding van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic werden de slachtoffers weggevoerd uit de moslimenclave Srebrenica, die onder bescherming stond van Nederlandse VN-troepen, en vervolgens geëxecuteerd en in massagraven gegooid.

Twee minuten stilte

Verschillende organisaties, zoals vredesorganisatie Pax, het Internationaal Comité voor Humanitair Ingrijpen en Bosnische verenigingen in Nederland staan elk jaar stil bij het bloedbad. Er zijn toespraken, er wordt gezongen, ballonnen worden opgelaten en de aanwezigen nemen twee minuten stilte in acht. Ook wordt een beginselverklaring van de organisatie voorgelezen.

Het Plein is vandaag ook het eindpunt van de zesde Vredesmars voor Srebrenica, de Marš Mira. De deelnemers wandelen een symbolische route van 11 kilometer.