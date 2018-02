Demonstrantes tegen verplichte hoofddoek in Iran zijn "marionetten van het Westen" mvdb

09 februari 2018

18u08

Bron: Belga 8 Een vooraanstaande Iraanse ayatollah heeft demonstrantes, die protesteren tegen het verplicht dragen van een hoofddoek in het land, als "marionetten van het Westen" afgeschilderd.

"Het doel van onze vijanden is duidelijk: ze willen de waarden van de Islam in het land ondergraven en die vervangen door de immorele westerse cultuur", citeerde de nieuwssite Khabaronline ayatollah Ahmad Alamolhodda bij het vrijdaggebed in de stad Mashhad in het noordoosten van Iran. De ayatollah geldt als de voorman van de hardliners.

Sinds eind december zijn er in heel het land protesten uitgebroken tegen de verplichte hoofddoek in Iran. Tot dusver zijn al minstens 30 vrouwen gearresteerd. Ze hadden uit teken van protest hun hoofddoek in het openbaar afgedaan en ermee rondgezwaaid. Alle gearresteerde vrouwen weigerden voor de rechtbank spijt te betonen. Een van hen werd vrijgelaten, een andere zit al tien dagen in de cel. Het lot van de andere vrouwen is niet duidelijk.

Vanaf negen jaar

In Iran moeten meisjes vanaf negen jaar in het openbaar een hoofddoek dragen. De verplichte hoofddoek is al 40 jaar, sinds de Islamitische Revolutie van 1979, van kracht, maar net zolang is de meerderheid van de vrouwen ertegen gekant.