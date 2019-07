Demonstranten zorgen voor chaotische ochtendspits in Hong Kong RL

30 juli 2019

05u08

Bron: Reuters 1 Honderden demonstranten hebben dinsdag in Hong Kong voor flinke chaos in de ochtendspits gezorgd. Ze verstoorden het vertrek van treinen uit protest tegen de regering van de voormalige Britse kolonie. De lokale spoorwegen verzoeken de forenzen om alternatief vervoer te vinden.

Wat drie maanden geleden begon als een beperkt protest tegen een nieuwe uitleveringswet, die het mogelijk maakt om inwoners van Hong Kong op het Chinese vasteland te berechten, heeft zich ontwikkeld tot een breed verzet tegen de regering van de stad en hun politieke meesters in Peking.

Demonstranten blokkeerden treindeuren, waardoor honderden forenzen de treinstations verlieten op zoek naar alternatief vervoer. “We weten niet hoe lang we hier blijven, we hebben namelijk geen leider. Zoals je ziet is het een massabeweging geworden", aldus Sharon, een 21-jarige gemaskerde demonstrante. “We willen niet voor ongemak zorgen, maar de autoriteiten moeten begrijpen waarom we protesteren. We gaan net zo lang door als nodig is.” Ook werden leuzen als “Bevrijd Hong Kong” gescandeerd.

Hong Kong, dat in 1997 aan de Chinezen werd overgedragen, is verzeild geraakt in de grootste politieke crisis in decennia. Na twee maanden van aanhoudende protesten, is de onrust in Hong Kong een van de grootste bedreigingen voor het regime in China geworden.

De bijna dagelijkse demonstraties voeren de druk op de regering van Hong Kong en de overwerkte politie steeds verder op. Het regime in Peking schaarde zich zaterdag opnieuw achter Carrie Lam, de belangrijkste bestuurder van Hong Kong. Door veel demonstranten wordt zij als handpop van de Communistische Partij gezien. China roept de inwoners van de voormalige Britse kolonie op het geweld af te wijzen.

Het was het hele weekend al onrustig in Hong Kong. Vrijdag werd gedemonstreerd op het internationale vliegveld - dat onder Chinees gezag valt. Op zaterdag botsten activisten met de politie, die reageerde met rubber kogels, traangas en sponsgranaten.

Frustratie

Niet iedereen kan de protestacties waarderen. Sommige reizigers, die het wachten beu waren, zochten de confrontatie op met de demonstranten. “Dit is echt zó ambetant en onhandig. Ik moet met spoed naar mijn werk om de kost te verdienen. Geef je jouw salaris aan mij?”, zei een 64-jarige man tegen een van de actievoerders.

