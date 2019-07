Demonstranten in Hongkong versieren muren met kleurrijke boodschappen AW

24 juli 2019

11u35

Bron: Al Jazeera 0 Het rommelt al een tijdje in Hongkong. Afgelopen weekend kwamen voor de zesde week op rij duizenden demonstranten op straat om te protesteren tegen de regering. En als niemand naar ze luistert als ze op straat roepen, laten ze de muren voor hen spreken.

Hongkong is al maanden het decor van soms heftige demonstraties waar miljoenen inwoners aan deelnamen. Omdat de demonstraties keer op keer beëindigd worden door politieagenten die traangas en/of rubberen kogels inzetten, hebben de inwoners van de stadstaat andere manieren gezocht om hun boodschap duidelijk te maken.



De communicatie verloopt nu via de muren, die spreken letterlijk boekdelen. In tunnels, langs fiets- en wandelpaden hangen duizenden post-its met persoonlijke boodschappen. “Niet schieten”, staat er bijvoorbeeld op te lezen. “We vechten voor altijd”, schreef iemand op een andere post-it. Inmiddels zijn die post-its verspreid over de hele stad terug te vinden.

“Lennon Walls”

“Als je de boodschappen leest, besef je hoeveel mensen steun tonen”, zegt Elmo Ho, een 21-jarige inwoner van Hongkong, aan Al Jazeera. Hijzelf is op zoek naar een goed plekje om zijn briefjes op te hangen. Dat is moeilijk want de muur is omgetoverd tot één kleurrijk festijn. Ook zijn 18-jarige zus vergezelt Ho, op zoek naar een goede plaats om haar boodschap achter te laten.



De kleurrijke muren werden inmiddels omgedoopt tot zogenaamde “Lennon Walls”. Nadat John Lennon in 1980 werd vermoord in New York, leefden zijn fans zich in Praag immers op soortgelijke manier uit en plakten ze de muren vol met geschreven boodschappen.



Geschreven versus online boodschappen

Waarom de jongeren zoveel moeite doen om een korte boodschap op een muur te plakken? De hedendaagse technologie (lees: sociale media) laat tenslotte toch toe om berichten wereldwijd te delen? “Wat je hier ziet en voelt, is anders”, vindt Ho.