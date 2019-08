Demonstranten Hong Kong organiseren zich volgens Bruce Lee strategie HL

08 augustus 2019

14u28

Bron: The Independent 0 Al weken komen demonstranten in Hong Kong op straat uit protest tegen de regering. Wat aanvankelijk begon als massale protestacties die hardhandig uit elkaar werden gedreven door de oproerpolitie, neemt de laatste dagen een andere gedaante aan. Actievoerders komen schijnbaar ongestructureerd de straat op en blokkeren stations, straten, politiekantoren en overheidsgebouwen, om daarna net zo snel als ze gekomen waren allemaal in een andere richting te verdwijnen. Uit een reportage van de Britse site The Independent blijkt dat ze een onzichtbare strategie toepassen, geleend van Bruce Lee: “Be like water”. Gedraag je als water.

De beweging heeft geen officiële leider, geen woordvoerder of publiek figuur. Op het eerste gezicht lijkt het een ongestructureerde bende die her en der opduikt, zonder vooraf bedacht plan. “We trekken rond zodat de politie ons niet kan vatten,” zegt een demonstrante tegen een reporter van The Independent. “Ons doel is niet gepakt te worden door de politie. We moeten ons gedragen als water". “Vormloos, veranderlijk als water” is een bekende quote van Bruce Lee en afgelopen weekend leek het erop dat de demonstranten in Hong Kong zich de quote helemaal eigen hebben gemaakt.

Gedisciplineerde strategie

Drie dagen lang namen tienduizenden demonstranten deel aan een op het eerste zicht ongestructureerde protestbeweging die opduikt in één stadsdeel, plots oplost om later elders groter en sterker te herrijzen. De “als water” strategie komt over als een chaos. In realiteit is het het gevolg van de Bruce Lee strategie en slimme manieren van communicatie met als doel gewelddadige confrontatie met de oproerpolitie te vermijden.



Demonstranten krijgen meldingen via berichtenplatform Telegram en houden een website in de gaten waar de locatie van de politie gedeeld wordt en waar groepen actievoerders aangeven dat ze versterking nodig hebben. “Van zodra één locatie niet meer houdbaar is, gaan we door naar een volgende plaats om daar de toegang van een politiekantoor of overheidsgebouw te blokkeren”, vertrouwde een demonstrant toe aan The Independent.

Confrontatie vermijden

De strategie werkt. Confrontatie met de oproerpolitie, die steeds hardhandiger optreedt en al meer dan 1.800 traangasaanvallen heeft ingezet, wordt op deze manier zo veel mogelijk vermeden. De demonstranten laten zich niet opjutten door het escalerende politiegeweld, en passen de “als water” strategie toe om te ontsnappen aan de oproerpolitie. Van zodra de politie ergens opduikt, verdwijnt de grote massa. Slechts een kleine groep blijft achter, in militaire formatie en met paraplu’s om hun gezicht te beschermen tegen politiecamera’s, traangas en pepperspray.

Druk op regering

De bijna dagelijkse demonstraties voeren de druk op de regering van Hong Kong en de overwerkte politie steeds verder op. Het regime in Peking schaarde zich zaterdag opnieuw achter Carrie Lam, de belangrijkste bestuurder van Hong Kong. Door veel demonstranten wordt zij als handpop van de Communistische Partij gezien.