Demonstranten eisen strengere wapenwetten VS na bloedbad in school

IB

18 februari 2018

03u02

Bron: ANP

0

Honderden mensen betoogden deze nacht in Parkland in Florida, waar afgelopen woensdag een dodelijke schietpartij in een school plaatsvond, voor strengere wetten die de aankoop van wapens in het land moeten bemoeilijken. Ook uitten de demonstranten kritiek op politici die in hun ogen meer belang hechten aan de vrijheid van verspreiding van wapens dan de bescherming van kinderen.