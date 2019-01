Demonstranten bouwen valse controlepost aan Ierse grens om te waarschuwen voor harde grens AW

26 januari 2019

22u26

Bron: Belga 0 Demonstranten bouwden vandaag een valse controlepost aan de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, om te waarschuwen voor de gevaren van een harde grens.

Honderden demonstranten, velen gekleed als soldaten en douaniers, verzamelden in de Ierse stad Dundalk om daar hun bezorgdheden te uiten over de harde grens. Zo’n grens zou het gevolg kunnen zijn van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (brexit).



De protestanten vrezen dat zo’n brexit oude conflicten zal aanwakkeren. "Wij zijn degenen die zullen lijden door de fouten van Westminster", zei een demonstrant. "We zullen deze grens niet accepteren, we eisen dat Londen het probleem oplost dat het zelf heeft gecreëerd", voegde hij eraan toe.

Backstop

Groot-Brittannië verlaat de EU op 29 maart, maar de vrees wordt steeds groter dat dat zonder een overgangsregeling zal zijn. Een belangrijk knelpunt in de onderhandelingen is de zogenaamde "backstop", om de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open te houden.

De huidige open grens dateert van het Goedevrijdagakkoord van 1998, dat een einde maakte aan drie decennia van sektarisch geweld in Noord-Ierland, waarbij 3.600 doden vielen.