Demonstranten bestormen Servisch parlement in Belgrado

10 juli 2020

23u17

Bron: Belga 4 In de Servische hoofdstad Belgrado hebben demonstranten vrijdagavond met geweld het parlement bestormd. Er werd ook met flessen en stenen naar de ramen van het parlement gegooid, en de politie zette traangas in.

Het protest begon enkele uren eerder en verliep aanvankelijk vreedzaam. Ook donderdagavond verliepen de protesten rustig, na twee onrustige protestavonden ervoor. Duizenden Serviërs komen al dagen op straat om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de regering, hoewel president Aleksandar Vucic ze intussen introk.

Vucic trok een geplande lockdown in, maar verving die wel door andere maatregelen. Zo zijn bijeenkomsten met meer dan tien mensen verboden in de hoofdstad, omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt. De betogers verwijten de regering die nieuwe piek zelf te hebben veroorzaakt door te snel de coronamaatregelen te versoepelen, en eisen het ontslag van hun president.



In mei konden voetbalwedstrijden, religieuze evenementen en privébijeenkomsten weer, en - ook een stevige doorn in het oog van de protestanten - op 21 juni gingen verkiezingen door.

Servië telt tot nu toe meer dan 17.000 coronabesmettingen, en 340 COVID-19-doden. Waren er in het land een maand geleden ongeveer 50 besmettingen op een dag, nu worden er 300 tot 350 geteld.