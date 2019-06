Demonstrant in Hongkong overleden na val, volgens politie “een geval van zelfdoding” AW

16 juni 2019

08u13

Bron: Belga 0 Bij het protest in Hongkong tegen de inmiddels opgeschorte omstreden uitleveringswet met China is zaterdagnacht een demonstrant om het leven gekomen. De 35-jarige man liet het leven na een val van een stelling, waar hij een spandoek had opgehangen.

Het gaat om een geval van zelfdoding, zegt de lokale politie. Volgens de lokale media was de man op een stelling geklommen aan een shoppingcentrum, nabij de plek waar er woensdag rellen uitgebroken waren tussen jongeren en studenten en de politie. De man had een spandoek opgehangen met het opschrift "Make Love! No Shoot! No Extradition to China".



Na enkele uren klom hij over de omheining en viel hij in de diepte. De hulpdiensten probeerde de man nog te overhalen om op zijn stappen terug te keren. Op foto's is te zien hoe de brandweer een groot geel luchtkussen geplaatst hadden om hem op te vangen. Inwoners van Hongkong legden al bloemen neer op de plek.

Eerste overlijden

Het gaat om het eerste overlijden bij het protest dat al enkele dagen aanhoudt in de Chinese stadstaat. De voorbije dagen was er massaal protest tegen de uitleveringswet. De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam kondigde daarop zaterdag aan dat de wet opgeschort wordt. De demonstranten willen dat de wet volledig geschrapt wordt, en riepen op tot nieuw protest vandaag. De menigte is er aan het toestromen.