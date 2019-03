Democratische senatrice Kirsten Gillibrand doet gooi naar Witte Huis NLA

17 maart 2019

16u12

Bron: Belga 0 Kirsten Gillibrand, Democratisch senator voor de Amerikaanse staat New York, heeft zich vandaag officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap. Enkele weken geleden richtte ze al een verkennende commissie had op.

De 52-jarige stelde haar kandidatuur in een video die ze op Twitter deelde. Eerder was zij al een van de boegbeelden van de #MeToo-beweging. Zij praatte vooral over grensoverschijdend gedrag in het leger. Gillibrand wil opkomen voor een meer gelijke samenleving.

Bij de Democraten hebben zich reeds vijftien politici kandidaat-president gesteld, met een nooit geziene diversiteit.

I’m running for president. Let’s prove that brave wins. Join me: https://t.co/I1vp93LBUR pic.twitter.com/Giu4u4KEZQ Kirsten Gillibrand(@ SenGillibrand) link