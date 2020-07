Democratische senator stal 600.000 dollar aan overheidsgeld, en betaalde er eigen huwelijk mee ISA

30 juli 2020

12u04

Bron: The New York Times, De Telegraaf 6 Een senator van de staat Tennessee, Katrina Robinson, wordt belast voor het stelen van meer dan 600.000 dollar (511.000 euro) aan overheidsgeld. Ze verduisterde het geld via een gezondheidsinstituut waar zij de directrice van is, en betaalde er onder andere haar eigen huwelijk en andere persoonlijke uitgaven mee.

Robinson drukte tussen 2015 en 2019 regelmatig geld achterover. Volgens de FBI gaf ze het grootste deel van het geld uit aan een luxueus trouwfeest. Daarnaast betaalde ze er ook haar huwelijksreis mee, haar echtscheidingsadvocaat, kocht ze een Jeep Renegade voor haar dochter en gebruikte ze een deel om voor haar campagne als staatssenator te betalen.

Robinson werd verkozen om het 33ste District in Shelby County, Tennessee, in 2018 te vertegenwoordigen en is de directrice van The Healthcare Institute (THI), een instituut dat onderwijs- en opleidingsprogramma’s aanbiedt in de gezondheidszorg.

De democrate zelf beweert niet onder de indruk te zijn van de beschuldigingen, en zegt geen afstand te willen doen van haar politieke baan die ze “met dezelfde integriteit als anders” zal voortzetten.

De Democratische partij blijft voorlopig achter haar staan, “zolang ze nog niet is veroordeeld”.

Indien veroordeeld, riskeert Robinson de kans op twintig jaar cel, drie jaar onder toezicht en een boete van 250.000 dollar (212.000 euro).

