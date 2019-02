Democratische senator Elizabeth Warren verontschuldigt zich voor DNA-test die haar inheemse afkomst moest bewijzen kv

02 februari 2019

00u51

Bron: Reuters 0 Elizabeth Warren, die zich als Democrate kandidaat wil stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, heeft zich bij de Cherokee Nation, een inheemse stam in de VS, verontschuldigd voor de DNA-test die ze vorig jaar liet afnemen om te bewijzen dat ze zelf van inheemse afkomst was. Dat deelde de stam vrijdag mee.

Elizabeth Warren, senator voor de staat Massachusetts, nam donderdag contact op met Bill John Baker, de leider van de Cherokee Nation, om haar excuses over te maken. “Het was een kort privégesprek, maar ik begrijp dat ze zich heeft verontschuldigd voor het veroorzaken van verwarring over tribale soevereiniteit en tribaal burgerschap en het leed dat dit veroorzaakte”, meldt Jullie Hubbard, woordvoerder van de Cherokee Nation. “Het stamhoofd en andere leiders van de stam waarderen dat Warren opnieuw bevestigde dat ze geen burger is van de Cherokee Nation of van een andere tribale natie.”

In oktober liet Warren een DNA-test afnemen die een einde moest maken aan de kritiek van de Republikeinen over haar bewering dat er inheems bloed door haar aderen stroomt. President Trump was haar voornaamste criticus; hij noemde haar vaak kleinerend “Pocahontas”.

Kritiek op DNA-test

Uit het DNA-onderzoek bleek dat Warren minstens één voorouder van inheemse afkomst heeft die vele generaties geleden leefde. De senator kwam echter zwaar onder vuur te liggen voor die test. Volgens inheemse leiders zijn cultuur en soevereiniteit net zo belangrijk als bloed om een verwantschap met een stam aan te tonen. Bovendien kon ze op basis van de test geen aanspraak maken op lidmaatschap van een stam.

Democraten vreesden dat Warren met haar DNA-test recht in de kaarten van Trump en andere Republikeinen speelde en waren ervan overtuigd dat ze zich beter van de discussie onthield.

Kandidatuur presidentsverkiezingen

Warren is begonnen met de aanwerving van personeel en de inzameling van fondsen voor haar kiescampagne: ze hoopt immers als Democratische kandidaat naar de presidentsverkiezingen van 2020 te trekken. Tijdens een campagnebijeenkomst in Sioux City, Iowa, zei ze vorig jaar: “Ik ben geen kleurling. Ik ben geen lid van een stam. Burgerschap van een stam is iets totaal anders dan voorouderschap. Stammen, en enkel stammen, bepalen het tribale burgerschap en ik respecteer dat verschil”.