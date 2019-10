Democratische presidentskandidaten eensgezind over afzetting Trump, partijgenoten sparen opkomende Elizabeth Warren niet IB

16 oktober 2019

05u47

Bron: Belga, ANP, New York Times 0 Aan het begin van het vierde Democratische presidentsdebat in de staat Ohio deze nacht hebben alle twaalf kandidaten hun steun uitgesproken voor het afzetten van president Trump. Aan het debat in Ohio namen maar liefst twaalf kandidaten deel, een record. Vooral Elizabeth Warren, die het steeds beter doet in de peilingen, kreeg kritiek te verwerken van haar partijgenoten. Na het debat liet het campagneteam van Bernie Sanders weten dat het populaire Democratische Congreslid Alexandria Ocasio Cortez zich achter Sanders schaart in de race om de Democratische nominatie. Dat meldt The New York Times.

Sinds het vorige debat in september staat de Amerikaanse politiek op stelten omdat de Democratische partij een impeachmentprocedure startte tegen Trump nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter.

“Deze president is de meest corrupte in de moderne geschiedenis”, stelde Biden, die vicepresident was onder Barack Obama. De Democraten in het Congres “hebben geen andere keuze dan verder te gaan” met Trumps afzetting, klonk het. “Mijn zoon heeft niets verkeerd gedaan. Ik heb niets verkeerd gedaan”, benadrukte hij. “We moeten ons nu focussen op Donald Trump. Hij wil niet dat ik de Democratische kandidaat word omdat hij weet dat ik hem in de pan zal hakken”, aldus Biden.

Een krappe maar groeiende meerderheid van de Amerikanen is ook voorstander van het impeachment van Trump. Volgens een poll van de Trump-gezinde nieuwszender Fox News is 51 procent nu voor het afzetten van de president.

Warren niet gespaard

Het schandaal brak uit op het moment dat Biden in de peilingen ingehaald werd door de 70-jarige progressieve Elizabeth Warren. Zij werd tijdens de vorige televisiedebatten gespaard, maar kreeg nu voor het eerst te maken met rechtstreekse aanvallen van haar tegenstanders. Warren was het meest aan het woord van alle kandidaten en lag van alle kanten onder vuur. Ze wist de meeste kritische vragen van haar partijgenoten wel te pareren en werd niet in grote problemen gebracht.

De centrumkandidaten burgemeester Pete Buttigieg en senator Amy Klobuchar verweten haar dat ze onrealistische voorstellen heeft voor de hervorming van de gezondheidszorg en de belastingen.

Bernie strijdlustig

Verder was het ook uitkijken naar de tussenkomsten van de 78-jarige Bernie Sanders, die onlangs een hartaanval had. Hij toonde zich bijzonder strijdlustig, zeker op het vlak van volksgezondheid. Na het debat liet zijn campagneteam weten dat het populaire Democratische Congreslid Alexandria Ocasio Cortez zich achter Sanders schaart in de race om de Democratische nominatie. Dat meldt The New York Times.

Nog aanwezig op het debat waren Kamala Harris, Beto O’Rourke, Andrew Yang, Cory Booker, Tom Steyer, Julian Castro en Tulsi Gabbard, maar de meeste aandacht ging tijdens het drie uur durende debat uit naar de drie koplopers in de peilingen, Joe Biden, Elisabeth Warren en Bernie Sanders.

Op sociale media kwam zware kritiek op de organisatoren van het debat CNN en The New York Times. "Geen enkele vraag over de klimaatcrisis" was een veelgehoord kritiekpunt van onder meer Kamala Harris, deelneemster aan het debat.