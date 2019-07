Democratische presidentskandidaten botsen over klimaat en gezondheidszorg tvc

31 juli 2019

07u03

Bron: Belga 0 Tijdens een eerste televisiedebat van CNN in Detroit zijn tien Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen met elkaar in debat gegaan. Ze botsten over de vraag hoe ver de partij mag gaan in progressieve maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. Ook gezondheidszorg en migratie kwamen uitgebreid aan bod. Minder bekende kandidaten maakten van de gelegenheid gebruik om de progressieve Bernie Sanders en Elizabeth Warren aan te vallen.

Sanders en Warren trokken veruit de meeste aandacht. Sanders, die zichzelf een democratische socialist noemde, staat in verschillende peilingen op de tweede plaats, na de voormalige vice-president Joe Biden. Maar Warren is aan een inhaalbeweging bezig.

De gematigde Democraten op het podium in Detroit richtten zich op de Green New Deal, die progressieve Democraten hebben voorgesteld. Het plan bevat een universele gezondheidszorg en garandeert jobs, die volgens de kandidaten die meer in het centrum staan bedreigd zouden worden bij de klimaatacties.

"Het is een afleiding", verklaarde de voormalige gouverneur van Colorado, John Hickenlooper. Volgens John Delaney van Maryland koppelt het "zijn vooruitgang aan andere dingen die helemaal niets met elkaar te maken hebben met het klimaat".

Senator Elizabeth Warren beschuldigde de meer gematigde partijgenoten ervan de Republikeinse aanvallen te omarmen. Ze zouden kiezers misleiden met bijkomstige elementen van de Green New Deal en die gebruiken om een ambitieus klimaatplan aan te vallen. Ze deed haar plan uit de doeken, dat voortbouwt op de Green New Deal door miljarden te investeren in onderzoek om de Amerikaanse economie te heroriënteren naar een groene productie.

Groenere economie

De gouverneur van Montana, Steve Bullock, waarschuwde dat de partij op vlak van klimaatverandering van de kiezers vervreemdt. Hij verwees naar de kiezers in zijn staat, die een groot deel van hun leven in de kolen- en andere fossiele brandstofindustrie hebben gewerkt. "Dat zijn de mensen die hun hele leven het land van stroom hebben voorzien", aldus Bullock. "En de Democraten praten veel te vaak alsof zij een deel van het probleem zijn."

Sanders, die zich regelmatig uitspreekt tegen fossiele brandstoffen, sprak zijn concurrent tegen. "We zijn niet tegen de werknemers", klonk het. Hij benadrukte dat zijn plan een transitie bevat voor de mijnwerkers en andere werknemers in de industrie naar jobs in een groenere economie.

Verzekeringsmaatschappijen hebben niet het recht om 23 miljard dollar winst te maken en dat geld uit het gezondheidszorgsysteem te halen Bernie Sanders

"Ik ben de Democraten die schrik hebben voor grote ideeën een beetje beu", zei Sanders nog. "Republikeinen hebben geen schrik voor grote ideeën. Ze kunnen miljarden dollars belastingvoordelen geven aan miljardairs en winstgevende bedrijven. Dus zeg me niet dat we de industrie van fossiele brandstoffen niet aankunnen. Het gaat niet gebeuren zolang we het niet doen."

Betaalbare gezondheidszorg

Ook het beleid om tot een betaalbare gezondheidszorg te komen, verdeelt de Democraten. Centrumkandidaten vielen ook hier de "Medicare for All"-plannen van Sanders en Warren aan. Die laatste sloeg hard terug toen het plan werd aangevallen. "Stop met Republikeinse argumenten te gebruiken", aldus Warren. "We moeten het grote plaatje zien. Verzekeringsmaatschappijen hebben niet het recht om 23 miljard dollar winst te maken en dat geld uit het gezondheidszorgsysteem te halen."

Woensdag nemen tien andere Democraten het tegen elkaar op in een tweede debat, onder wie ook Joe Biden en Kamala Harris.