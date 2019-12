Democratische presidentskandidaat koopt domeinnaam van Trumps slogan ADN

02 december 2019

18u40

Bron: ANP 0 De Democratische presidentskandidaat Tom Steyer heeft de Amerikaanse president Donald Trump een koekje van eigen deeg gegeven. De miljardair heeft de domeinnaam gekocht van Trumps slogan voor zijn herverkiezingscampagne: Keep America Great.

Op de website www.keepamericagreat.com staat in koeienletters: Trump is een fraudeur en een mislukking. Ook kunnen de bezoekers een link aanklikken waar ze een bumpersticker kunnen kopen met die tekst.

"Trumps campagne is trots op het verzamelen van websites van politieke tegenstanders, maar ze vergaten de URL binnen te halen voor hun kenmerkende herverkiezingsslogan", aldus de campagne van Steyer. Trump is inderdaad niet onbekend met het kopen van domeinnamen van de slogans van politieke tegenstanders. Zo kocht zijn campagne in oktober todosconbiden.com, nadat zijn Democratische rivaal Joe Biden de slogan Todos Con Biden (allemaal met Biden) in het leven riep. "Oeps, Joe is de Latino's vergeten", staat er nu op die site te lezen.

In 2015 kocht de campagne van Trump de website JebBush.com, die destijds een belangrijke uitdager was van Trump bij de Republikeinen.