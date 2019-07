Democratische presidentskandidaat Buttigieg onthult plan om diepgeworteld racisme in VS aan te pakken kv

11 juli 2019

17u56

Bron: Reuters 0 VERENIGDE STATEN Pete Buttigieg, die hoopt na de Democratische voorverkiezingen als presidentskandidaat voor zijn partij uit de bus te komen, heeft een plan uitgewerkt om een einde te maken aan de rassenongelijkheid in de VS. Dat maakt hij vandaag bekend nadat zijn campagne de voorbije weken onder vuur kwam te liggen omwille van het institutioneel racisme in de stad South Bend, Indiana waarvan hun burgemeester is.

Sinds een blanke politieagent in South Bend vorige maand een zwarte man doodschoot, staat racisme in de stad hoog op de agenda. Het nieuwe plan van Buttigieg moet discriminatie op vlak van gezondheidszorg, opleiding, het strafrecht en woningbezit aanpakken.

Uit een recente peiling van Reuters/Ipsos blijkt dat de 37-jarige burgemeester en oorlogsveteraan geen meetbare aanhang heeft onder Afro-Amerikanen. Momenteel zijn nog 24 kandidaten in de running om de presidentskandidaat voor de Democraten te worden voor de verkiezingen van 2020 en de Democratische voorverkiezingen winnen is bijzonder moeilijk zonder steun van zwarte kiezers.

Douglass Plan

Buttigiegs ‘Douglass Plan’ werd vernoemd naar de zwarte abolitionist Frederick Douglass die in de negentiende eeuw ijverde voor de afschaffing van de slavernij. Het plan voorziet een fonds van tien miljard dollar over vijf jaar voor de financiering van zwarte ondernemers en investeert 25 miljard dollar in hogescholen met vooral zwarte studenten. Daarnaast staat het Douglass Plan ook voor de legalisering van marihuana, het uitwissen van drugsveroordelingen uit het verleden, de halvering van de gevangenispopulatie en de goedkeuring van een stemrechtwet die de federale overheid moet helpen om ervoor te zorgen dat minderheden een betere toegang krijgen tot de stembus.

“Als je een blanke kandidaat bent, is het twee keer zo belangrijk om te spreken over rassenongelijkheid en niet gewoon het probleem te beschrijven - wat in de politiek de mode is - maar echt spreken over wat je eraan gaat doen”, zei hij vandaag tijdens een interview voor National Public Radio (NPR).

“Racistisch politiekorps”

Raciale spanningen bereikten vorige maand een hoogtepunt in South Bend, waar 27 procent van de inwoners zwart is, tijdens een bijeenkomst die Buttigieg op 23 juni organiseerde voor de burgers nadat een blanke politieagent een 54-jarige zwarte man doodschoot. De burgemeester werd uitgejouwd door enkele zwarte mensen in het publiek, die stelden dat het politiekorps racistisch is en dat er in zijn stad een grotere rassenongelijkheid is.

Buttigieg erkende dat hij er niet in geslaagd is om een diverser politiekorps te creëren. Momenteel is amper zes procent van de agenten zwart. “Het is me niet gelukt”, zei hij vorig jaar tijdens de eerste Democratische debatronde. Desondanks kreeg Buttigieg, de jongste kandidaat voor de verkiezingen, veel lof voor zijn prestaties in het debat en neemt zijn populariteit in de polls toe.