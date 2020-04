Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders stapt uit de race kv

08 april 2020

17u35 0 Bernie Sanders, de senator uit de Amerikaanse staat Vermont die de voorbije maanden campagne voerde om de Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen te worden, staakt zijn campagne. Dat laat zijn team weten in een verklaring.



Sanders’s programma is naar Amerikaanse normen erg socialistisch. Hij pleit onder andere voor universele gezondheidszorg en extra belasting voor de allerrijksten.

Meer dan twintig Democraten startten vorig jaar hun campagne voor de Democratische kandidatuur, maar de voorbije maanden haakten ze allemaal, met uitzondering van Sanders en Joe Biden, af. Tot nu toe wist de 78-jarige Sanders tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen 914 afgevaardigden achter zich te krijgen, Joe Biden (77) heeft er 1.217.



Nu Sanders de handdoek in de ring gooit, staat het vast dat Joe Biden in naam van de Democraten zal proberen om president Trump in november uit het zadel te wippen.

Tijdens een persconferentie zal Bernie Sanders straks toelichting geven bij zijn beslissing.