Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders stapt uit de race kv

08 april 2020

17u35 58 Bernie Sanders, de senator uit de Amerikaanse staat Vermont die de voorbije maanden campagne voerde om de Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen te worden, staakt zijn campagne. Dat deelde hij vandaag zelf mee.



Sanders’s programma is naar Amerikaanse normen erg socialistisch. Hij pleit onder andere voor universele gezondheidszorg en extra belasting voor de allerrijksten.

Meer dan twintig Democraten startten vorig jaar hun campagne voor de Democratische kandidatuur, maar de voorbije maanden haakten ze allemaal, met uitzondering van Sanders en Joe Biden, af. Tot nu toe wist de 78-jarige Sanders tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen 914 afgevaardigden achter zich te krijgen, Joe Biden (77) heeft er 1.217.



Nu Sanders de handdoek in de ring gooit, staat het vast dat Joe Biden in naam van de Democraten zal proberen om president Trump in november uit het zadel te wippen.

“De strijd gaat voort”

Via een videostream bevestigde Sanders dat hij zich terugtrekt uit de strijd: “We lopen zo’n 300 afgevaardigden achter op Joe Biden en de overwinning lijkt uitgesloten”, aldus de senator, die aangaf dat het een erg moeilijke beslissing was. Hij beklemtoonde dat veel ideeën van zijn campagne ondertussen wel steeds meer mainstream geworden zijn en volgens hem vormen ze de enige juiste weg voorwaarts. “Echte verandering komt nooit van boven naar beneden, maar van beneden naar boven”, aldus Sanders, die de voorbije jaren een sterke grassroots-beweging uitbouwde. “Die strijd gaat voort. Hoewel deze campagne zijn eind heeft bereikt, is dat niet het geval voor onze beweging.”

We zullen samen strijden om president Donald Trump, de gevaarlijkste president in de moderne Amerikaanse geschiedenis, te verslaan Bernie Sanders

“Vandaag feliciteer ik Joe Biden, een erg fatsoenlijk man, met wie ik zal samenwerken om onze progressieve ideeën door te drijven”, zei Sanders, die beklemtoonde dat zijn naam de komende voorverkiezingen wel op het stembiljet blijft staan. Hij wil immers nog zoveel mogelijk afgevaardigden achter zijn naam krijgen, zodat zijn beweging een significante invloed kan uitoefenen op de visie van de partij. “Vervolgens zullen we samen en verenigd strijden om president Donald Trump, de gevaarlijkste president in de moderne Amerikaanse geschiedenis, te verslaan”, klonk het.

Biden: “Bernie is een uitstekend leider”

Joe Biden reageerde via Twitter op Sanders’ aankondiging. “Ik ken Bernie goed. Hij is een goed mens, een uitstekend leider en een van de krachtigste stemmen voor verandering in ons land. Het is moeilijk om al zijn bijdragen tot onze politiek in een tweet op te sommen, dus dat probeer ik niet”, aldus de Democraat.

I know Bernie well. He’s a good man, a great leader, and one of the most powerful voices for change in our country. And it’s hard to sum up his contributions to our politics in one, single tweet. So I won’t try to. https://t.co/Z6OkCDWFNm Joe Biden(@ JoeBiden) link

Biden was van 2009 tot 2017 tweede man van de Verenigde Staten onder president Barack Obama. Voor veel Democraten geldt hij inmiddels als de enige geschikte persoon om Trump te kunnen verslaan.

Het is de bedoeling dat de Democraten Biden in augustus op een partijcongres officieel tot kandidaat benoemen. Deze conventie was eigenlijk gepland in juli, maar is verschoven door de coronacrisis. Door de pandemie is het de vraag hoe Trump en Biden de komende maanden hun campagne gestalte zullen geven.

De presidentsverkiezingen staan gepland voor dinsdag 3 november.

Trump: “Schuld van Elizabeth Warren”

Ook president Trump reageerde via Twitter op het nieuws. Volgens Trump heeft Sanders zijn verlies te danken aan Elizabeth Warren, die vorige maand uit de race stapte. “Als zij er niet was, dan zou Bernie bijna elke staat gewonnen hebben op Super Tuesday!”, beweert hij. “Dit eindigt net zoals de Democraten en het Democratisch Nationaal Comité wilden, hetzelfde als bij het fiasco met Crooked Hillary”, gaat hij verder, verwijzend naar Hillary Clinton, die in 2016 de verkiezingen verloor van Trump. “De Bernie-mensen zouden zich moeten aansluiten bij de Republikeinse partij.” Trump gelooft immers niet dat de meest progressieve Democraten zich achter Biden zullen scharen, zo blijkt uit een volgende tweet.

Socialist

Sanders startte zijn politieke carrière al tijdens zijn studies, toen hij actief werd in de burgerrechtenbeweging en de jongerenafdeling van de Socialist Party of America, een naar Amerikaanse normen erg linkse partij.

In 1980 won hij als onafhankelijke kandidaat de burgemeesterssjerp van zijn stadje Burlington in de staat Vermont. Nadien werd hij nog drie keer herverkozen. In 1990 werd Sanders de eerste onafhankelijke kandidaat sinds de jaren 50 die verkozen geraakte in het federale parlement en hoewel hij de voorbije maanden campagne voerde als Democraat, zetelt hij nog steeds als onafhankelijke in de Senaat. In 2015 verloor legde hij in de strijd om de Democratische nominatie Hillary Clinton het vuur aan de schenen, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. Nu de 78-jarige Sanders ook deze campagne staakt, komt daarmee een einde aan zijn presidentiële ambities.