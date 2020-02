Democratische partijleider wil resultaten van voorverkiezingen Iowa herbekijken KVDS TT

06 februari 2020

19u12

Bron: CNN, NYT, Reuters 0 De Democraten Pete Buttigieg en Bernie Sanders zijn in een nek-aan-nekrace verwikkeld met 97 procent van de kiesdistricten geteld in de Amerikaanse staat Iowa. Dat meldt nieuwszender CNN. De voormalige burgemeester van South Bend, Indiana staat voorlopig op 26,2 procent, de senator uit Vermont op 26,1 procent. Partijleider Tom Perez heeft opgeroepen de resultaten van de presidentiële voorverkiezingen in de staat Iowa opnieuw te bekijken, nadat er fouten aan het licht zijn gekomen in de reeds vrijgegeven cijfers.

De volledige resultaten van de staat waar maandag de allereerste Democratische voorverkiezing plaatsvond, laten al dagen op zich wachten, nadat een nieuwe app om de stemmen door te geven het eerder deze week liet afweten. Ze zouden vanochtend plaatselijke tijd volledig binnen moeten zijn.

Toch nog fouten

Voorlopig liggen Buttigieg en Sanders dus op kop, gevolgd door senator Elizabeth Warren (18,2 procent), voormalig vicepresident Joe Biden (15,8 procent) en senator Amy Klobuchar (12,2 procent). Vooral Biden ontgoochelde met zijn vierde plaats.



De Democratische partij in Iowa verzekerde eerder deze week dat, hoewel de resultaten lang op zich laten wachten, de cijfers daardoor uiteindelijk wel correct zullen zijn. In plaats van elektronisch worden alle resultaten nu manueel verzameld en geteld, wat lange tijd in beslag neemt.

Maar The New York Times meldt ondertussen dat bij controle van de officiële resultaten er toch nog altijd onregelmatigheden opduiken. Uit een analyse blijkt dat er in meer dan honderd stembureaus foute resultaten zijn doorgegeven of cijfers ontbreken. De fouten lijken niet in het voor- of nadeel van één bepaalde kandidaat, maar algemeen voor te komen. Maar met zo’n nipt verschil tussen Buttigieg en Sanders kunnen ze wel een grote impact hebben en twijfel blijven zaaien.

Partijleider Tom Perez wil de resultaten laten herbekijken. “Genoeg. Vanwege de problemen die zijn opgedoken en opdat mensen vertrouwen zouden hebben in de resultaten, roep ik de Democratische partij in Iowa op (de resultaten) onmiddellijk opnieuw te bekijken”, aldus Perez op Twitter. Of hij daarmee een complete hertelling bedoelde, was niet meteen duidelijk.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass. Tom Perez(@ TomPerez) link

New Hampshire

Intussen zijn alle Democratische kandidaten al doorgereisd naar New Hampshire, waar de volgende voorverkiezing plaatsvindt, komende dinsdag. Vrijdag staat er eerst nog een groot kopstukkendebat op het programma, het achtste intussen. Naast de vijf eerder vermelde kandidaten zullen ook Tom Steyer en Andrew Yang daar de degens kruisen.

Lees ook. Hoe werken voorverkiezingen, en alle andere vragen over de primaries

De Democratische voorverkiezingen zijn bedoeld om de presidentskandidaat van de partij te kiezen. Een kandidaat heeft ten minste 1.990 ‘delegates’ nodig om tijdens de Democratische conventie in de zomer uitgeroepen te kunnen worden tot officiële presidentskandidaat van de partij.

In Iowa zijn slechts 41 van die afgevaardigden te verdelen en de kleine boerenstaat is allerminst representatief voor het diverse Amerika, maar een overwinning in daar kan wel het profiel van een kandidaat versterken. Door het debacle met de uitslagen is dat effect echter deels in het water gevallen. In New Hampshire gaat het om 24 te verdienen delegates.

Peilingen

In die laatste staat ligt volgens de peilingen Sanders, die uit buurstaat Vermont komt, ruim op kop, voor Biden en Buttigieg. Kanttekening daarbij is dat Sanders in Iowa ook afgetekend op kop lag in de peilingen, voor Biden en Buttigieg.

Portret. Jong, getrouwd en homo: maak kennis met mogelijk presidentskandidaat Pete Buttigieg (+)