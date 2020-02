Democratische kiezers grappen: “Liever meteoorinslag dan herverkiezing Trump” KVE

07 februari 2020

21u49

Bron: Belga 0 Bij sommige Amerikaanse kiezers blijkt de afkeer van president Donald Trump zo groot te zijn, dat ze voorhouden liever een verwoestende meteoorinslag mee te maken dan zijn herverkiezing. Dat meldt de University of Massachusetts Lowell na een peiling onder vierhonderd kiezers.

Onderzoekers vroegen Amerikanen die waarschijnlijk gaan stemmen in de Democratische voorverkiezingen in de staat New Hampshire om te kiezen tussen de Republikein Trump en de meteoor. Het resultaat: 62 procent van de kiezers blijkt de voorkeur te geven aan een meteoorinslag die een einde maakt aan al het menselijk leven op onze planeet.

"Democraten in de peiling hebben een negatief beeld van Trump, willen geen zware compromissen met hem en zeggen, waarschijnlijk als grapje, liever een apocalyptische gebeurtenis te zien dan zijn herverkiezing", zegt een van de onderzoekers in een verklaring.



Het zou niet de eerste keer zijn dat Amerikaanse kiezers grappen dat een meteoorinslag misschien wel wenselijk is. Gefrustreerde conservatieven riepen in 2012 de internetgrap ‘Sweet Meteor of Death’ in het leven: een verwijzing naar een verzonnen ruimterots die op de Aarde afraast.