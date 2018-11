Democratische hoop en politieke rocker Beto O’Rourke blijft zichzelf in verliezersspeech: “Ik ben zo fucking trots op jullie” Joeri Vlemings

11u03 0 Hij verloor, maar toch lijkt de weg naar 2020 helemaal open te liggen voor de Democratische hoop op de toekomst, Beto O’Rourke uit El Paso. De ex-muzikant stond voor een lastige opdracht in de bloedconservatieve staat Texas en nam het op tegen de bekende Republikein Ted Cruz. Die haalde het nipt, maar de passage van O’Rourke was indrukwekkend. Tot aan zijn verliezersspeech zelfs, waarin hij nog eens het gewraakte F-woord bovenhaalde, live op televisie. Een politieke rocker, die als hij wil, nog lang niet uitgezongen is.

De voormalige president Barack Obama voerde plots weer campagne in de aanloop naar de midterms voor de Democraten. Het zegt iets over de schrijnende armoede aan vers bloed bij de Democratische Partij. Met zijn 57 is Obama nog relatief jong, maar na acht jaar presidentschap wel al uitgespeeld. Obama’s vicepresident, Joe Biden, wordt deze maand 76, is niet meer piep en geen ideale optie voor de toekomst. Obama’s vrouw Michelle zou bij de presidentsverkiezingen van 2020 misschien nog het meest kans maken op een overwinning voor de Democraten tegen de zittende president Donald Trump, maar de 54-jarige voormalige First Lady wil zélf niet. En Obama’s gedoodverfde opvolgster, Hillary Clinton, is 71 en lijkt na haar zwaar teleurstellende resultaat in 2016 toch KO. Dan rest er nog Nancy Pelosi als Democratisch boegbeeld. Zij zou graag opnieuw voorzitster van het Huis van Afgevaardigden worden, maar die wens stuit zelfs in haar eigen partij op tegenkanting. Pelosi is ook 78.

Waar zit dan het aanstormende talent? Op dit moment springt toch vooral Beto O’Rourke, van het gezegende jaar 1972, in het oog als mogelijke Democratische presidentskandidaat voor 2020. Hij is opvallend progressief en kwam met een gedurfd project in de ring tegen Ted Cruz, in 2016 zelf nog Republikeins presidentskandidaat, die het toen moest afleggen tegen Trump. O’Rourke is optimistisch over immigratie, spreekt zich uit tegen wapenbezit en is voorstander van het legaliseren van drugs. De Texanen hadden dan ook een duidelijke keuze. Bijna 51 procent koos voor Ted Cruz, terwijl 48,3 procent voor O’Rourke ging. De 46-jarige Democraat haalde de grote steden binnen, maar het donkerrode platteland stuwde Cruz naar de uiteindelijke overwinning. O’Rourke kwam een stevige 200.000 stemmen te kort, wat een erg nipte nederlaag is. En dat is op zich al straf.

Well, he's certainly a rock star. pic.twitter.com/0LmuT6z5Eb Timothy Burke(@ bubbaprog) link

Velen keken uit naar O’Rourkes ‘concession speech’, die live werd uitgezonden en daarna viraal ging. O’Rourke speechte passioneel, sprak verzoenende woorden en bedankte zijn medewerkers voor de geslaagde campagne. Ook dát deed hij op markante wijze. “Ik ben zo fucking trots op jullie”, zei hij, mét gebruik van het in het preutse Amerika doorgaans sneller weggebliebte F-woord dan het eruit is. Live ligt dat iets moeilijker en er kwamen daarna dan ook de gebruikelijke excuses van zender KXAN voor de F-bom aan te pas.

In september maakte Ted Cruz overigens een tv-spotje waarin Beto O’Rourke zich ook al van de vermaledijde F-bom bediende in een speech. Cruz wou daarmee aantonen dat de woorden van O’Rourke niet geschikt zijn voor kinderen. Voorstanders van O’Rourke vinden dat zijn ongekuiste taaltje eigen is aan de voormalige punkrocker. En die taal zou ook op nationaal vlak - de scene waar de Republikeinen baas blijven - weleens méér kunnen aanslaan dan die van de verouderde kopstukken van de Democratische Partij. Beto O’Rourke, een verliezer die straks toch meedingt naar het hoogste ambt van de VS en dan wél stunt? Het zou zomaar kunnen, al moet hij in de eerste plaats zelf willen.