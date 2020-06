Democratische conventie in augustus grotendeels virtueel

25 juni 2020

De Democratische conventie in augustus wordt grotendeels virtueel gehouden vanwege zorgen om het coronavirus. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Presidentskandidaat Joe Biden zal wel naar Milwaukee gaan om in een toespraak officieel de nominatie te accepteren. Of daar publiek bij aanwezig is, is nog niet bekend.