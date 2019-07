Democratisch parlementslid stapt uit race naar Witte Huis LH

09 juli 2019

00u00

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten stapt Democratisch parlementslid Eric Swalwell, een notoire tegenstander van de Amerikaanse president Donald Trump, uit de race naar het Witte Huis. Dat heeft hij maandag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt. Swalwell mikt nu op een nieuwe ambtstermijn in het Huis van Afgevaardigden, waar hij de staat Californië vertegenwoordigt.

De 38-jarige Swalwell was in april de zoveelste Democratische presidentskandidaat op rij die liet weten dat hij het wilde opnemen tegen de Republikein Trump, die in 2020 een gooi doet naar een tweede ambtstermijn. Hij zei toen onder meer te willen inzetten op een nieuwe wapenwet.



De Democraat dacht te scoren door een jonger publiek aan te spreken, maar zijn kandidatuur werd overschaduwd door die van de 37-jarige burgemeester uit South Bend, Pete Buttigieg, en van de populaire Beto O'Rourke (46) uit Texas. De voorbije maanden zakte Swalwell steeds verder naar onder in de peilingen.

Het vertrek van Swalwell is mogelijk het eerste in een reeks van vele andere opgaves. Het Democratisch Nationaal Comité heeft namelijk steeds moeilijker wordende criteria ingevoerd waaraan de kandidaten die aan een debat willen deelnemen, moeten voldoen. Dat zorgt er waarschijnlijk voor dat een deel van de kandidaten in september van het podium wordt weggehouden, waarna het voor hen onvermijdelijk erg moeilijk zal zijn om nog het nodige geld op te halen voor de financiering van hun campagnes.

Nieuwe kandidaat

Terwijl Swalwell zich terugtrekt, maakt een andere Democraat uit Californië zich op om laattijdig in de race te stappen. Tom Steyer, een miljardair uit San Francisco en voormalig hedgefondsmanager, had eerder gezegd dat hij geen gooi zou doen naar het presidentschap in 2020, maar blijkt van gedacht te zijn veranderd. Hij zou zijn kandidatuur nog deze week bekendmaken, zo zegt een bron uit zijn omgeving.