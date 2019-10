Democratisch Congreslid neemt ontslag wegens seksuele relatie met parlementair medewerker jv

28 oktober 2019

07u23

Bron: afp 0 Katie Hill, Democratisch Congreslid van Californië, heeft aangekondigd ontslag te nemen. Hill wordt ervan verdacht een seksuele relatie te hebben gehad met een persoon van haar staf, wat in strijd is met de regels van het Huis van Afgevaardigden.

"Het is met een gebroken hart dat ik vandaag mijn ontslag als Congreslid aankondig", aldus Katie Hill in een brief die ze op Twitter publiceerde. "Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen, maar ik geloof dat ze de beste is voor mijn kiezers, mijn gemeenschap en ons land."

De ethische commissie van het Huis van Afgevaardigden kondigde woensdag aan dat ze onderzoek voerde naar informatie die in de media verscheen dat Katie Hill, die aan het scheiden is van haar echtgenoot, "mogelijk een seksuele relatie heeft met een persoon van haar parlementaire team".

Hill heeft volgens de pers de seksuele relatie toegegeven maar verklaarde dat de relatie afgelopen was voor ze haar nieuwe functies in het Congres opnam.

Na de aankondiging van Hill verklaarde de (Democratische) voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, dat het parlementslid "beoordelingsfouten heeft erkend die het onmogelijk maken om haar activiteiten in het Congres voort te zetten. We moeten een klimaat van integriteit en van waardigheid verzekeren in het Congres en op alle werkplaatsen.”

