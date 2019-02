Democraten zetten eerste stap om eindelijk belastingaangifte Donald Trump in handen te krijgen KVDS

01 februari 2019

19u24

Bron: Reuters, HuffPost, The Washington Post 0 De Amerikaanse Democraten hebben de eerste stap gezet in het doorgronden van een van de grootste geheimen van president Donald Trump: hoe het nu eigenlijk zit met zijn belastingaangifte. Trump was de eerste president in 40 jaar die nooit vrijgaf hoe groot zijn inkomen was en hoeveel belastingen hij betaalde. Maar daar kan nu dus verandering in komen.

Sinds ze de meerderheid in handen kregen in het Huis van Afgevaardigden, hebben de Democraten de macht om bij de Amerikaanse IRS – de federale belastingdienst – de belastingaangifte van Trump op te vragen. Maar ze lijken voorzichtig te werk te gaan.

Hoorzitting

Volgende week donderdag – op 7 februari – wordt de eerste stap gezet. Tijdens een hoorzitting wil het belastingcomité van het Huis van Afgevaardigden eerst en vooral uitzoeken of het effectief wel gemachtigd is om die belastingaangifte in handen te krijgen en of er geen obstakels zijn.





Volgens de voorzitter van het comité – Democratisch volksvertegenwoordiger Richard Neal uit Massachusetts – zal de tijd genomen worden om de zaak zorgvuldig op te bouwen. En moeten de mensen die met de zaak bezig zijn de tijd krijgen om het verzoek “methodisch” op te stellen.

Trump zelf heeft altijd het been stijf gehouden en zijn aangifte niet vrijgegeven: niet toen hij nog kandidaat was voor het presidentschap en ook niet toen hij al was ingezworen. Op rally’s liet hij zich verscheidene keren ontvallen dat ze “onder audit” zijn bij de IRS en dat niemand er wakker van ligt.

Dat laatste lijkt echter een verkeerde voorstelling van de feiten. Volgens een peiling van The Washington Post en ABC News zou 60 procent van de Amerikanen immers willen dat hij de belastingaangifte vrijgeeft.

Belastingen ontdoken

Als het de Democraten zou lukken, zou het duidelijk worden of het onderzoek van de krant The New York Times van vorig jaar correct is. Dat stelde dat Donald Trump en zijn vader Fred tientallen jaren belastingen ontdoken zouden hebben. De aangifte zou duidelijkheid scheppen in waar het geld van de Trump Organization vandaan komt en in de schulden van het bedrijf.

Het ziet er al wel naar uit dat Trump zich niet zonder slag of stoot gewonnen zal geven. Minister van Financiën Steve Mnuchin – die de IRS superviseert – zei al dat hij niet zou toegeven aan het verzoek van de Democraten, wat kan betekenen dat er een ellenlange rechtszaak van komt.