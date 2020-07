Democraten "zeer bezorgd" over buitenlandse inmenging bij presidentsverkiezingen in VS KVDS

20 juli 2020

22u19

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Congres lijkt het doelwit te zijn van een buitenlandse campagne om valse informatie te verspreiden, met als doel de presidentsverkiezingen van 3 november te beïnvloeden. Dat melden een aantal Democraten, die zeggen "zeer bezorgd" te zijn.

De Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en drie collega's hebben in een brief hun bezorgdheid geuit aan de chef van de federale politie, Christopher Wray. Ze vragen hem om het Congres vóór augustus te informeren over die "buitenlandse inmenging".

Prioriteit

Het National Security Agency (NSA) laat van zijn kant weten dat de veiligheid bij de presidentsverkiezingen van november de belangrijkste prioriteit is. Directeur-generaal Paul Nakasone verklaarde dat de VS klaar zijn om op elke cyberaanval in het kader van de verkiezingen te reageren.





Om dat te kunnen doen, "gaan we informatie inwinnen over onze tegenstanders. We gaan ze beter leren kennen dan dat ze zichzelf kennen", verklaarde Nakasone op een online persconferentie.

Eerder op de dag lieten de Democraten ook al verstaan dat president Trump gewoon weg moet uit het Witte Huis als hij de verkiezingen verliest. Nancy Pelosi reageerde daarmee op een interview dat de president eerder gaf aan nieuwszender Fox News. Daarin liet Trump open of hij een nederlaag wel zou accepteren. Hij zei geen goede verliezer te zijn en er mogelijk niet goed mee om te kunnen als hij verliest.

Het is geen kwestie van een persoon “uitroken” uit het Witte Huis omdat hij niet wil vertrekken, zei Pelosi aan de Amerikaanse zender MSNBC: “Er is een procedure.”

