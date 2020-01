Democraten willen Trumps militaire bevoegdheid inperken TT

06 januari 2020

08u47

Bron: Reuters, ANP 0 De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi wil de militaire bevoegdheid van president Donald Trump inperken. De afgevaardigden stemmen deze week over een resolutie die een rem moet zetten op de militaire acties van Trump tegen Iran.

De aankondiging van Pelosi komt op het moment dat Trump duizenden troepen richting het Midden-Oosten stuurt vanwege de opgelopen spanningen in de regio door de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij kwam vrijdag om in Irak door een Amerikaanse raket. Iran heeft wraak gezworen. Trump zei dat er 52 Iraanse doelen zijn geselecteerd die kunnen worden aangevallen, als Iran daadwerkelijk wraakacties onderneemt.

“De regering Trump heeft vorige week een provocerende en onevenredige militaire luchtaanval uitgevoerd op Iraanse militaire hoogwaardigheidsbekleders”, schrijft Pelosi in een brief aan het Huis. “Deze actie bracht onze militairen, diplomaten en anderen in gevaar. Het is onze eerste verantwoordelijkheid om het Amerikaanse volk te beschermen.”

Democraten niet op de hoogte

Vooral het feit dat het Congres niet eerst op de hoogte was gebracht, is de Democraten een doorn in het oog. De Amerikaanse regering bracht enkel een aantal Republikeinse parlementsleden op de hoogte, maar niet de Democraten. Zij hebben nochtans de meerderheid in het Huis. De Democratische resolutie bevestigt volgens Pelosi dan ook “de al sinds heel lang vastgestelde controlebevoegdheid van het Congres” en stelt dat “zonder verdere actie van het Congres, de militaire vijandelijkheden van de regering tegenover Iran binnen 30 dagen ophouden”.

Ook Democratisch fractieleider in de Senaat Chuck Schumer toonde zich ongerust over Trumps handelen. “Ik maak me heel veel zorgen, en daarom moet het Congres zich uitspreken. Ik denk niet dat de president de macht heeft een oorlog te verklaren, zonder de goedkeuring van het Congres.”

Trump bleef er dit weekend bij dat het geen toestemming van het Congres nodig had voor de uitschakeling van Soleimani, zelfs wanneer die “onevenredig” geweest zou zijn. Meer zelfs, op Twitter stak hij de draak met zijn critici door er te schrijven dat “deze mediaposts als mededeling aan het Amerikaanse Congres zullen dienen dat de Verenigde Staten snel en volledig zullen terugslaan als Iran een Amerikaanse persoon of doel aanvalt”. “Zo’n juridische mededeling is niet verplicht, maar wordt toch gegeven!”, klopte hij zich op de borst.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

War Powers Act

Ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo blijft erbij dat de regering niets fout heeft gedaan. “We hebben alle nodige machten om te doen wat we tot nu toe hebben gedaan. We zullen blijven handelen binnen het respect voor de wet en de grondwet.”

Grondwettelijk heeft enkel het Amerikaanse Congres het recht een oorlog te verklaren aan een buitenlandse macht. Volgens de Amerikaanse War Powers Act uit 1973 mag een president zelf wel militaire actie tegen een doelwit in het buitenland goedkeuren in het geval van een “nationale nood die ontstaat uit een aanval op de Verenigde Staten, zijn gebieden of bezittingen, of zijn gewapende troepen”. Volgens de regering was die laatste situatie vrijdag van toepassing, aangezien Soleimani op het punt zou hebben gestaan nieuwe aanvallen tegen Amerikaanse troepen in Irak uit te voeren of te laten uitvoeren.

In elk geval moet het Congres binnen de 48 uur op de hoogte worden gebracht. Dat gebeurde zaterdag dan ook officieel, toen de regering het Congres een formele korte mededeling stuurde over de aanval op Soleimani.