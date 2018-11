Democraten willen onderzoeken of Trump machtsmisbruik heeft gepleegd bij aanvallen tegen CNN en Washington Post TT

11 november 2018

17u17

Bron: Axios, The Hill 0 De Democraten, die de nieuwe meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vormen, willen zo snel mogelijk onderzoeken of president Trump zijn ambt heeft misbruikt bij zijn aanvallen tegen nieuwszender CNN en de krant The Washington Post. Dat heeft Adam Schiff, de nieuwe voorzitter van de belangrijke Inlichtingencommissie in het Huis, gezegd.

Concreet zou er onderzocht worden of Trump beide media heeft willen straffen via “instrumenten van de staatsmacht”. Met hun nieuwe meerderheid in het Huis krijgen de Democraten mogelijkheden in handen die ze tot nu toe nog niet hadden. Zo zullen ze onderzoeken kunnen opstarten, getuigen onder ede oproepen en documenten en e-mails opvragen. “Het is onze verantwoordelijkheid dit alvast te onderzoeken”, zal Schiff vanavond in een interview op HBO zeggen.

Trumps gespannen relatie met de pers bereikte deze week een voorlopig hoogtepunt met het afnemen van de accreditatie van CNN-journalist Jim Acosta. Trump noemde CNN en The Washington Post al tientallen keren 'fake news' en suggereerde zelfs dat ze “vijanden van het volk” zijn.



Schiff zou twee opvallende dingen willen onderzoeken. Zo is er de vermeende geheime ontmoeting tussen Trump en de CEO van de Amerikaanse post waarbij de president haar gevraagd zou hebben de posttarieven voor Amazon te verdubbelen. “Dit lijkt een poging van de president om de instrumenten van de staat te gebruiken om Jeff Bezos en The Washington Post te straffen”, aldus Schiff. Bezos is de oprichter en CEO van Amazon en eveneens eigenaar van de krant en in die mate niet Trumps beste vriend.

De president verklaarde al vaker dat het miljoenenverlies dat de US Postal Service jaarlijks maakt, deels aan Amazon ligt, hoewel experten, maar ook Trumps eigen economische medewerkers, die idee naar de prullenbak verwijzen.

Het andere onderzoek zou gaan over de vraag of Trump geprobeerd heeft de fusie tussen AT&T en Time Warner, de eigenaar van CNN, tegen te houden, met als doel het straffen van de tv-zender.