Democraten willen informatie van advocaat Trump over bewijs TT

21 januari 2020

16u33

Bron: ANP 0 De zeven Democraten die de aanklagers zijn in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump eisen van Trumps advocaat Pat Cipollone dat hij alles wat hij weet over bewijs in de zaak moet vrijgeven.

In een brief aan Cipollone schrijven de aanklagers dat de advocaat alles wat hij weet over bewijs dat in de Senaat wordt gepresenteerd moet delen. "Zo zijn de Senaat en de opperrechter op de hoogte van mogelijke ethische kwesties, conflicten of vooringenomenheid."

Cipollone staat aan het hoofd van de verdediging van Trump in het afzettingsproces dat vandaag start. De president is door het Huis van Afgevaardigden aangeklaagd vanwege machtsmisbruik voor zijn eigen politieke gewin en het tegenwerken van het onderzoek daarnaar. Trump zou militaire steun aan Oekraïne hebben achtergehouden om een onderzoek naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter in Oekraïne af te dwingen.