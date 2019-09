Democraten willen gesprekken tussen Trump en Poetin zien nla

29 september 2019

17u23

Bron: ANP 0 Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, wil toegang tot de transcripties van telefoongesprekken die de Amerikaanse president Donald Trump voerde met Vladimir Poetin en andere wereldleiders. Hij is bang dat Trump de nationale veiligheid in gevaar brengt en wil daarom inzicht hebben in zijn doen en laten.

"Ik denk dat het van groot belang is om de nationale veiligheid van de VS te beschermen", zei Schiff zondag bij nieuwszender NBC. "Daarom moeten we de gesprekken kunnen inzien die hij voerde met andere wereldleiders, maar in het bijzonder met de Russische president Vladimir Poetin." Schiff denkt dat Trump de veiligheid van veel Amerikanen ondermijnt door andere wereldleiders te benaderen om persoonlijke redenen en om zijn eigen campagne een boost te geven.

Deze week werd bekend dat president Trump de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft gevraagd om een corruptieonderzoek in te stellen naar Joe Biden en zijn zoon Hunter. Biden wil voor de Democraten in 2020 president worden en geldt als een belangrijke tegenstander van Trump. De transcripties van de gesprekken met Zelenski zijn door het Witte Huis vrijgegeven, en daarom willen de Democraten nu meer transcripties inzien. Er is zelfs een onderzoek naar Trump ingesteld om hem af te zetten.

Schiff maakte duidelijk dat de Democraten er alles aan doen om achter de waarheid te komen. "Mocht de president iets verdoezelen, dan zijn we vastbesloten om daar achter te komen."