Democraten wijzen naar Trump na zoveelste schietpartij: “Amerika wordt aangevallen door blanke nationalistische terroristen” jv

04 augustus 2019

08u28

Bron: anp 14 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gereageerd op de schietpartij in een filiaal van winkelketen Walmart in de stad El Paso in Texas, waarbij zeker 20 doden en 26 gewonden vielen. Maar al snel namen Democratische presidentskandidaten Pete Buttigieg en Beto O’Rourke Trump op de korrel. “Amerika wordt aangevallen door blanke nationalistische terroristen”, zei Buttigieg. “Die ideologie is kwaadwillig, en wordt tot in de hoogste regionen van onze regering toegestaan”.

"De schietpartij van vandaag in El Paso, Texas, was niet alleen tragisch, maar ook een lafhartige daad. Ik sta achter iedereen in dit land die de haatdragende daad van vandaag veroordeelt. Er zijn geen redenen of excuses die het doden van onschuldige mensen ooit zullen rechtvaardigen. Melania en ik sturen onze gedachten en gebeden naar de geweldige mensen in Texas", aldus Trump via Twitter vanochtend onze tijd.

De eerste reactie van de president op Twitter kwam er om 22u10 onze tijd (16u10 in Washington DC). Trump kondigde aan dat het er “heel slecht” uitzag in El Paso, met “vele doden”. Amper veertien minuten later retweette hij een foto van zichzelf met MMA-vechter Colby Covington, die hij veel succes wenste voor de wedstrijd van gisteravond: “Je bent een echte kampioen”.

....Melania and I send our heartfelt thoughts and prayers to the great people of Texas. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Ook prominenten uit de Amerikaanse politiek hebben gereageerd op de dodelijke schietpartij in El Paso. De Democraten roepen nog maar eens op tot een strengere Amerikaanse wapenwetgeving en wijzen met een beschuldigende vinger naar Donald Trump.

Beto O’Rourke verweet Trump openlijk racisme. “We hebben de laatste drie jaar telkens een stijging van haatmisdrijven gekend, met een president die Mexicanen verkrachters en criminelen noemt. Ook al plegen Mexicanen in verhouding veel minder misdaden dan de mensen die in dit land geboren zijn, toch probeerde hij ons bang te maken voor hen.” O’Rourke verwees verder naar het feit dat Trump alle moslims uit het land wilde verbannen en naar zijn recente uithaal naar enkele congresvrouwen met een migratieachtergrond. “Hij is een racist. Hij wakkert racisme in dit land aan. Dit choqueert niet alleen onze gevoeligheden, het verandert fundamenteel het karakter van het land en het leidt tot geweld.”

President Trump's racism does not just offend our sensibilities; it fundamentally changes the character of this country. And it leads to violence. pic.twitter.com/SbuxGneFnh Beto O'Rourke(@ BetoORourke) link

“Het hele land is geschokt door het zinloze geweld in El Paso. De gebeden van mijn vrouw Elaine en ik gaan uit naar de slachtoffers van dit verschrikkelijke geweld, hun families en vrienden en de dappere eerste hulpverleners die hun leven hebben gewaagd”, aldus Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, pleitte net als veel partijgenoten voor aanscherping van de Amerikaanse wapenwetten: “De situatie in El Paso is hartverscheurend. We zijn de hulpverleners ter plaatse zeer dankbaar. Ik bid voor de slachtoffers, de overlevenden en hun families. We moeten actie ondernemen om een einde te maken aan het wapengeweld in Amerika”.

America is under attack from homegrown white nationalist terrorism. That ideology is evil. It is being condoned at the highest levels of our government. And today it inspired a gunman to claim at least 20 lives in #ElPaso.



Enough is enough. We have an obligation to act. pic.twitter.com/5kiKFkjSi7 Pete Buttigieg(@ PeteButtigieg) link

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, pleitte eveneens voor strengere wapenwetten: “Te veel families in te veel gemeenschappen zijn gedwongen om de verschrikkingen van wapengeweld te doorstaan. Genoeg is genoeg. De passiviteit van de Republikeinen in de Senaat ontkent onze plechtige plicht om onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te beschermen en deze epidemie voor eens en voor altijd te beëindigen”.

We are closely monitoring the situation in El Paso. While we are grateful for heroic first responders, our hearts ache for the families of those who were killed & the injured. Action must be taken to finally #EndGunViolence. Nancy Pelosi(@ SpeakerPelosi) link

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Fight hard tonight Colby. You are a real Champ! #MAGA https://t.co/dj3JlWQu7i Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link