Democraten VS pakken uit met politiehervorming kv

08 juni 2020

18u19

Bron: Belga 0 De Democraten in beide kamers van het Amerikaanse Congres kondigen een wetsvoorstel aan voor een verreikende hervorming van de politie, om geweld te verminderen, opleiding te verruimen, en overzicht en aansprakelijkheid op nationaal niveau te verbeteren.

De ‘Justice and Policing Act’ voorziet onder meer in de oprichting van een nationaal register voor politiemensen die over de schreef gaan, moet het makkelijker maken agenten gerechtelijk te vervolgen en wil de rekrutering en opleiding van agenten in spe tegen het licht houden.

Of het voorstel door de Senaat geraakt, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, is zeer de vraag.



President Donald Trump reageerde al door te stellen dat Joe Biden, zijn tegenkandidaat bij de verkiezingen, en de Democraten "de vleugels van de politie willen knippen". Hij pleitte voor een "efficiënte en goed betaalde ordehandhaving".